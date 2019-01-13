Роспотребнадзор призвал не доверять сообщениям о зараженных гриппом мандаринах

Роспотребнадзор призывает не доверять информации о продаже мандаринов, якобы зараженных вирусом гриппа.

«Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора по субъектам РФ для принятия мер», — говорится в сообщении ведомства.



Роспотребнадзор напомнил, что в рамках плановых и внеплановых проверок проводит оценку качества и безопасности фруктов, в том числе мандаринов.

Ведомство рекомендует не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей.



Ранее в нескольких регионах России через соцсети и мессенджеры начали распространять видеосообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа.