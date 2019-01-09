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Airbus и Boeing в 2018 году не выполнили план поставок самолетов

21:59, 09.01.2019
Airbus и Boeing в 2018 году не выполнили план поставок самолетов
Фото: ru.wikipedia.org/Florian Lindner

Авиастроительные компании Airbus и Boeing в 2018 году не смогли выполнить план поставок самолетов.

Так, Boeing поставил 806 лайнеров вместо запланированных от 810 до 815. Таким образом, прогноз не оправдался впервые с 2011 года. Причиной стала нехватка фюзеляжей, двигателей и других частей.

Поставки Airbus стали рекордными для компании и достигли 800 лайнеров. Это совпало с нижней границей прогноза компании. Сокращение производства связано с проблемами поставки комплектующих, а также внутренними производственными задержками, пишет News.ru.

Ранее Audi и Airbus начали разработку летающего такси под названием Urban Air Mobility. Разрабатываемый летающий аппарат получил название Pop.Up.

БизнесТранспорт
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