«Рубин» подписал контракт с 19-летним грузинским полузащитником Давиташвили

Атакующий полузащитник тбилисского «Локомотива» и сборной Грузии (U-19) Зураб Давиташвили продолжит карьеру в России. Контракт с хавбеком сегодня подписал казанский «Рубин». Договор Давиташвили с «Локомотивом» был рассчитан до января 2019 года, так что казанскому клубу 17-летний игрок достался бесплатно.

«Зурико Давиташвили продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. 17-летний полузащитник покинул «Локомотив» и присоединился к «Рубину» из Казани.



«Локомотив» благодарит его за период, проведенный в клубе, и желает ему успехов в зарубежной карьере», — говорится на сайте тбилисского клуба.

В чемпионате Грузии В 2018 году Давиташвили провел 19 матчей и забил 3 гола. На Евро (U-19) в ноябре он забил 2 гола в трех играх.

