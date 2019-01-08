«Лада» потерпела второе домашнее поражение в 2019 году

Тольяттинская «Лада» проиграла второй подряд матч в 2019 году в чемпионате Высшей хоккейной лиги. На этот раз волжане уступили «Нефтянику» из Альметьевска — 4:7, который возглавил турнирную таблицу. Наставники команд подвели итог матчу:



Ильнур Гизатуллин, главный тренер «Нефтяника»:

— Всех – с Рождеством. Игра интересная, наверное, для зрителей, но нервная – для тренеров. Очень много пропускаем. Ребята молодцы, что при счете 1:3 не опустили рук, забили и выиграли.

Анатолий Емелин, главный тренер «Лады»:

— «Нефтяник» — с победой, всех – с Рождеством. Первый период сыграли здорово. Далее наши лидеры начали играть в анархию, что и привело к такому результату. Полностью проигнорировали игровое задание. Ну, и, конечно, пять бросков – четыре гола во втором периоде, два броска – два гола в третьем. Сложно что-либо сделать. Будем работать дальше, бороться.