«КАМАЗ-Мастер» испытает четыре новых грузовика на «Дакар-2019»

Команда «КАМАЗ-Мастер» возьмет на ралли «Дакар-2019» четыре новых грузовика. Они испытают машины в условиях гонки.

Обновление грузовиков связано с изменениями в регламенте «Дакара», ограничивающими максимальный объём моторов в грузовом зачёте с 2019 года 13-ю литрами, передает пресс-служба КАМАЗа.

«На машинах с автоматической трансмиссией поедут экипажи Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева. У этой коробки передач очень хорошие показатели. Ребятам КПП понравилась, особенно в дюнах, где без разрыва крутящего момента происходит переключение передач. У нас будет возможность сравнить «автомат» с «механикой» на машинах Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова. По ходу гонки ребята будут делиться своими впечатлениями и рассказывать нашим болельщикам, какой вариант лучше», — прокомментировал новые условия

Руководитель «КАМАЗ-Мастера» Владимир Чагин. Напомним, маршрут «Дакара» пройдет по территории Перу с 6 по 17 января. Организаторы обещают, что на 70% он будет проложен по пескам.