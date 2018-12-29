В РЖД показали фотографии первого готового плацкартного вагона с обновленным интерьером
Российские железные дороги показали фотографии первого готового плацкартного вагона с обновленным интерьером.
Снимки опубликовало «РИА Новости», фотографии агентству предоставила «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания.
Обновленный плацкартный вагон планируется запустить в начале 2019 года.
Ранее СМИ опубликовали фотографии новых плацкартных вагонов РЖД.
На снимках видно, что интерьер будет выполнен в серых и красных тонах. Каждое место оборудовано плотными шторами, есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение. Туалеты будут оборудованы гигиеническими душами, пеленальными столиками, автоматическими кранами, дозаторами мыла и бумажными полотенцами.Общество
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