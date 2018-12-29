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Татарскому культурному центру в Домодедово присвоят имя Тукая

11:57, 29.12.2018
Татарскому культурному центру в Домодедово присвоят имя Тукая
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарский культурный центр городского округа Домодедово из Смоленска привезли бронзовый бюст великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Бронзовый бюст Тукая изготовлен на средства гранта Правительства РТ в рамках поддержки общественных организаций в регионах России, говорится в сообщении региональной общественной организации «Татарский национальный центр Московской области».

Автором бюста является московский скульптор Рим Акчурин. Бюст был изготовлен в мастерской скульптора в Москве, а отлит в бронзе в Смоленске. В культурном центре появится экспозиция, посвященная жизни и творчеству Тукая, библиотека и уголок из предметов быта деревенской татарской семьи.

Напомним, в Казани аэропорт получит имя Габдуллы Тукая.

ОбществоВласть Татарстан
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