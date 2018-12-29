Сотрудникам «Нижнекамскнефтехима» вручили ключи от квартир

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

18 работникам «Нижнекамскнефтехима» вручили ключи от квартир в новом жилом доме 35 по улице 30 лет Победы. 16 квартир нефтехимики получили по программе социальной ипотеки, еще две — по дополнительной программе жилищного строительства для сотрудников Группы компаний ТАИФ.

Это восьмой дом, который введен в эксплуатацию в новом 49-м микрорайоне. Три первых дома были заселены в канун 2017 года, еще пять жилых домов были сданы в 2018 году. Всего в микрорайоне квартиры получили 414 семей нефтехимиков,

С 2005 года по программе социальной ипотеки среди сотрудников акционерного общества было распределено 1 300 квартир, с 2015 года по 2017 год по дополнительной программе жилищного строительства — 1 400 квартир. Обе программы реализуются совместно с Госжилфондом при президенте Татарстана.