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Сегодня в Татарстане похолодает до -16

05:32, 29.12.2018
Сегодня в Татарстане похолодает до -16
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 29 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по республике пройдет снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха утром и днем от -11 до -16 градусов. В Казани днем ожидается от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.

Общество Татарстан
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