Глава Юкаменского района Удмуртии покинул пост

Глава Юкаменского района Удмуртии Борис Востриков покинул пост в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госсовета республики Владимир Невоструев.

По его словам, новый глава района будет избираться по новой схеме — посредством конкурса.

В администрации района уточнили, что вчера был последний рабочий день Вострикова в этой должности. Прием заявлений от участников конкурса на пост главы района начнется в следующем году, сам конкурс намечен на 1 февраля.



55-летний Борис Востриков с 2006 года являлся главой администрации Юкаменского района, в 2009 году стал главой района.