Следствие попросило продлить ограничения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении до конца марта срока ограничений, наложенных на обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян.



«В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока меры пресечения в виде запрета определенных до 28 марта 2019 года в отношении Хачатурян», — передает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Отмечается, что рассмотрение материалов назначено на 26 декабря. Заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку одна из обвиняемых — несовершеннолетняя.

Напомним, что 28 июля в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса его дочери — Кристина, Мария и Ангелина — признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания».

Позже следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО домой. Суд ходатайство удовлетворил.