«ВКонтакте» начала тестировать мессенджер VK Me в Казахстане

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать в Казахстане собственный мессенджер VK Me.

«В рамках эксперимента мы решили запустить VK Me сначала только в Казахстане: „ВКонтакте“ очень популярна в этой стране, пользователи много общаются», — сообщил руководитель VK Me Вячеслав Шебанов.

Приложение позволяет переводить деньги, совершать голосовые и видеозвонки и многое другое. Оно уже доступно в App Store и Google Play Казахстана, пишет ТАСС.

Ранее «ВКонтакте» запустила возможность для пользователей скачивать данные своего профиля в виде архива.