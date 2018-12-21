«ВКонтакте» начала тестировать мессенджер VK Me в Казахстане
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать в Казахстане собственный мессенджер VK Me.
«В рамках эксперимента мы решили запустить VK Me сначала только в Казахстане: „ВКонтакте“ очень популярна в этой стране, пользователи много общаются», — сообщил руководитель VK Me Вячеслав Шебанов.
Приложение позволяет переводить деньги, совершать голосовые и видеозвонки и многое другое. Оно уже доступно в App Store и Google Play Казахстана, пишет ТАСС.
Ранее «ВКонтакте» запустила возможность для пользователей скачивать данные своего профиля в виде архива.ТехнологииТелекоммуникации
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