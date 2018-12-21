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«ВКонтакте» начала тестировать мессенджер VK Me в Казахстане

04:32, 21.12.2018
«ВКонтакте» начала тестировать мессенджер VK Me в Казахстане
Фото: pixabay.com

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать в Казахстане собственный мессенджер VK Me.

«В рамках эксперимента мы решили запустить VK Me сначала только в Казахстане: „ВКонтакте“ очень популярна в этой стране, пользователи много общаются», — сообщил руководитель VK Me Вячеслав Шебанов.

Приложение позволяет переводить деньги, совершать голосовые и видеозвонки и многое другое. Оно уже доступно в App Store и Google Play Казахстана, пишет ТАСС.

Ранее «ВКонтакте» запустила возможность для пользователей скачивать данные своего профиля в виде архива.

ТехнологииТелекоммуникации
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