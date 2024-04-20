На Байконуре продолжается подготовка к полету «Прогресс МС-27»

На площадке космодрома Байконур проводится предполетная подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-27».

Корабль был транспортирован в вакуумную камеру для испытаний на герметичность. Это один из этапов подготовки, который проводят специалисты профильного предприятия «Роскосмоса».

В течение недели провели серию комплексных испытаний корабля, чтобы проверить готовность бортовых систем к операциям выведения на орбиту и стыковки с Международной космической станцией. После завершения автономных испытаний радиотехнической аппаратуры в безэховой камере.



Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27», который запланирован в рамках 88-й миссии снабжения МКС, состоится в мае 2024 года.

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Анастасия Фартыгина