«Союз МС-24» с космонавтами на борту успешно вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» с космонавтами Олегом Новицким, Мариной Василевской и Лорал О’Хара приземлился в районе казахстанского города Жезказган. Посадка произошла в 10.17 мск.

Утром корабль отстыковался от модуля «Рассвет», после чего штатно прошел этап сведения с орбиты и приземления. Это была 69-я экспедиция на Международную космическую станцию.

Олег Новицкий и Марина Василевская провели на орбите 14 суток, Лорал О’Хара — 204 суток. За четыре космических полета Олег Новицкий набрал в сумме 545 суток. У Марины Василевской и Лорал О’Хары завершаются первые в их карьерах космические полеты. Напомним 31 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4.

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Разиль Самигуллин