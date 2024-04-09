Роскосмос перенес пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный на сутки

Планируемый сегодня пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного перенесен на 10 апреля. Об этом сообщил глава Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

По словам Борисова, запланированный пуск ракеты был остановлен за две минуты до старта из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты.

В таких ситуациях предусмотрен слив топлива. Сейчас специалисты разбираются в причинах произошедшего. Предварительно старт назначен на резервную дату — завтра. Ранее Государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя «Ангара-А5», несущей разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку.

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Разиль Самигуллин