В России создают аналог игровой приставки PlayStation

Специалисты из Донского государственного технического университета разрабатывают российскую версию игровой приставки, которая получила название PlaySpace.

— Прототип устройства уже готов, это мини-ПК с собственной операционной системой, на которой можно играть в игры. Новинка работает на базе процессора Intel Atom X5 и имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также в гаджете есть адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, поддерживающие сети 2,4 и 5 ГГц. Для подключения к монитору или телевизору предусмотрен интерфейс HDMI, — рассказали «Известиям» авторы проекта.

Уникальность российской консоли заключается в том, что для управления не нужен геймпад — достаточно лишь подключить по Bluetooth смартфон. Пользователь сможет управлять приставкой с помощью виртуального джойстика через мобильное приложение, которое работает на операционных системах Android и iOS.

Сообщается, что цена консоли будет около 50 тыс. рублей, однако разработчики пока не называют сроков выхода девайса на рынок.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».