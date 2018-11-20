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«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля

00:25, 20.11.2018
«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля
Фото: pixabay.com

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила возможность для пользователей скачивать данные своего профиля в виде архива.

«Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах „ВКонтакте“, — сообщил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

На данный момент выгрузка работает в тестовом режиме. Для безопасности данных разработчики разрешили шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP.

Напомним, в конце августа во «ВКонтакте» появилась возможность закрывать профиль от всех, кроме друзей.

ТехнологииТелекоммуникации
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