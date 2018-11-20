«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать данные своего профиля

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила возможность для пользователей скачивать данные своего профиля в виде архива.

«Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах „ВКонтакте“, — сообщил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.



На данный момент выгрузка работает в тестовом режиме. Для безопасности данных разработчики разрешили шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP.

Напомним, в конце августа во «ВКонтакте» появилась возможность закрывать профиль от всех, кроме друзей.