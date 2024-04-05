КНИТУ-КАИ планирует создать класс виртуальной реальности в Альметьевске

Фото: Максим Платонов

Альметьевский филиал КНИТУ КАИ планирует закупить оборудования для класса виртуальной реальности (VR). Как сообщили «Реальному времени», в число закупки войдет шлем виртуальной реальности, джойстики и методическое пособие на 72 академических часа.

— Класс VR — это инновационная система виртуальной реальности, разработанная специально для обучения. Закупка включает шлем виртуальной реальности, джойстики и методическое пособие на 72 академических часа, пояснили в пресс-службе института.

Также руководство учебного заведения подчеркнуло цель создания такого класса — необходимость помогать предприятиям новейшими разработками.

— Целью нововведения является внедрение технологий виртуальной реальности в образование будущих программистов, а точнее — помощь в разработке библиотек и ситуаций для виртуальной реальности по актуальным задачам, которые стоят перед промышленностью. Студенты в дальнейшем смогут предоставлять продукт для предприятий, который поможет изучить, например, новое производство без рисков, — подытожила пресс-служба Казанского авиационного института.

Напомним, что закупкой техники для обучающихся также занялся и Набережночелнинский педагогический университет — он планирует приобрести 16 ноутбуков. Новое оснащение позволит студентам получать знания и навыки на более высоком уровне, сообщило руководство университета «Реальному времени».

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Олег Исаков