ХМАО оказался в лидерах по направлению звонков татарстанцев

Жители трех городов Татарстана — Нурлата, Болгара и Буинска — тратили в среднем около 8 часов на голосовое общение и звонки в марте. Это делает их самыми активными пользователями телефонной связи в Республике Татарстан, рассказали «Реальному времени» аналитики оператора «МегаФон».

Помимо Татарстана и соседних регионов, популярными направлениями для телефонных разговоров в марте стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Также напомним, что Казань уступила Альметьевску и Иннополису по объему мобильного интернет-трафика в марте — в марте абоненты «МегаФона» из Татарстана суммарно загружали порядка 800 терабайт интернет-трафика в день, или 25,4 млн гигабайт в месяц.

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Олег Исаков