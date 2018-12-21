Сегодня в Татарстане сохранится изморозь и до -22

В пятницу, 21 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. В отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые отложения.

Ветер юго-западный, южный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха утром от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -22 градусов, днем от -8 до -13 градусов. В Казани днем ожидается от -8°С до -11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -11°С до -13°С.