Сегодня в Татарстане похолодает до -14

Сегодня, 15 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в республике слабый снег.

Ветер северо-восточный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью и максимальные температуры воздуха днем по Татарстану составят от -5°С до -10°С, при прояснениях до -14°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -7°С до -9°С, при прояснениях до 14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -10°С, при прояснениях до -14°С

