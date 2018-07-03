Россия может создать «альтернативный» интернет при «неблагоприятном сценарии»

Россия обладает всеми возможностями для создания «альтернативного» интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии.



«К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета», — цитирует ТАСС директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илью Рогачева.

Отмечается, что Москва обладает всеми техническими, финансовыми, интеллектуальными возможностями. При этом дипломат сомневается, что «кому-то этого бы очень хотелось».

По его словам, Россия в начале осени предложит Генассамблее ООН принять свой проект уголовно-правовой конвенции по кибербезопасности.

Ранее экс-советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета.