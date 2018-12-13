Прокуратура провела проверку из-за частичного обрушения крыши в центре Казани

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Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку по факту частичного обрушения крыши одного из домов, расположенных на улице Баумана.



По мнению прокуратуры, случившееся произошло из-за бездействия собственника здания — ООО «Альтаир-Престиж». Отмечается, что дом относится к объектам культурного наследия местного значения — «Здание гостиницы «Коммерческие номера», 1906—1907гг.».

«В настоящее время здание фактически не эксплуатируется, часть кровли находится в неудовлетворительном состоянии. По закону объекты культурного наследия подлежат государственной охране <…> При этом собственник несет бремя поддержания объекта в надлежащем техническом состоянии», — говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с этим в адрес генерального директора ООО «Альтаир-Престиж» внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, инцидент произошел 23 ноября у входа в ресторан KFC.