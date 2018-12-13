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Украина подготовила новые санкции против России

19:17, 13.12.2018
Украина подготовила новые санкции против России
Фото: flickr.com

Правительство Украины внесло на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение ввести санкции в отношении ряда российских компаний.

Ограничительные меры планируется ввести на три года. Санкции необходимы «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине», что привело к «временной оккупацией части территории, многочисленным человеческим жертвам», пишут «Ведомости».

Отмечается, что список юрлиц, против которых могут ввести санкции, не раскрывается и находится под грифом «для служебного пользования».

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции в отношении России под предлогом обеспечения свободы вероисповедания в мире. О намерении продлить санкции в отношении России выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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