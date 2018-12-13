Наиль Магдеев, мэр Набережных Челнов, ответит на вопросы читателей
18 декабря градоначальник Набережных Челнов Наиль Магдеев даст «Реальному времени» эксклюзивное видеоинтервью об итогах уходящего года и планах на год грядущий.
Некоторые вопросы к обсуждению:
— С какими результатами Набережные Челны завершают 2018 год.
— Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития: динамика роста за год и планы в этом направлении на 2019 год.
— Планы по строительству новых социально значимых объектов в Набережных Челнах.
— Наследие «ФОНа»: как и насколько успешно решается вопрос обманутых дольщиков.
— Демографическая ситуация в автограде.
— Болезнь роста: с какими проблемами сталкивается регион вследствие активного развития Закамья?Вы также можете задавать нашему гостю свои вопросы на волнующие вас темы. Публикуйте их в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.
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