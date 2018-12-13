Обвинение запросило для напавшего на пермскую школу подростка почти 10 лет колонии

Сторона обвинения запросила для одного из фигурантов уголовного дела по факту нападения на пермскую школу №127 9 лет и 10 месяцев колонии, а также штраф в 40 тысяч рублей.

Подростку вменяется покушение на убийство 28 учеников и учителя, умышленное повреждение школьного имущества на 20,5 тысячи рублей, а также вооруженный разбой, передает «МБХ Медиа» со ссылкой на гособвинителя Екатерину Кашину.

Кроме того, выяснилось, в апреле 2017 года молодой человек напал на охранника с оружием. Тогда сотрудник службы безопасности школы скрыл случившееся.

Рассмотрение дела по существу началось в закрытом формате 26 октября в Мотовилихинском районном суде Перми. Второй подросток проходит по отдельному делу, так как был признан невменяемым.

Напомним, 5 января этого года произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе случилась драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.

Ранее подросток, напавший на пермскую школу, извинился перед всеми пострадавшими.