На форуме в Ярославле человека в костюме выдали за робота

На всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ», который организован по поручению президента РФ Владимира Путина, человека в костюме выдали за робота Бориса.

Сюжет о «роботе» вышел на телеканале «Россия-24». В нем говорится, что кто-то из школьников, вполне вероятно, посвятит себя робототехнике. «Тем более на форуме у них есть возможность посмотреть на самых современных роботов».

Затем «робот» со сцены механическим голосом говорит, что хорошо знает математику, но еще хочет научиться рисовать. После этого он танцует вместе с ведущими под песню Skibidi.



Читатель TJ выяснил, что облик «робота» схож с костюмом «Робота Алеши». Продавцы этой ростовой куклы заявляют, что «дизайн и техническое исполнение костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот».

После появления этой информации телеканал «Россия 24» заблокировал свой репортаж на YouTube-канале.