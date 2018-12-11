В переходе у Центрального рынка в Перми полицейские изъяли более 500 сотовых телефонов

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Полицейские в Перми проверили 14 торговых павильонов, расположенных в подземном переходе у Центрального рынка, где ведется торговля подержанными сотовыми телефонами.

В результате мероприятия выяснилось, что мобильные аппараты реализуются без сопроводительных документов. В итоге из продажи оперативники изъяли более 500 сотовых телефонов без соответствующих документов, из них три устройства находились в розыске. Также сотрудники полиции обнаружили 65 сим-карт, которые реализовывались без соглашения с оператором сети.

За выявленные нарушения владельцы торговых точек будут привлечены к административной ответственности. Предпринимателям грозят штрафы, рассказали в пресс-службе МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее СОБР и ФСБ изъяли 45 тысяч литров контрафактной водки и коньяка на подпольном заводе в Перми.