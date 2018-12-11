Госдума РФ приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

Госдума РФ приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей с начала 2019 года.

Таким образом, с 1 января следующего года МРОТ составит 11 280 рублей. Он будет равен 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года.

Как отмечает ТАСС, данная инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019—2021 годы.

Изменение величины минимального размера оплаты труда приведет к росту зарплат около 3,7 млн работающих граждан.

Ранее появилась информация о том, что на помощь регионам для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума правительство выделило из резервного фонда 36 млрд рублей.