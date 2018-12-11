БК «Автодор» подписал форварда Бориса Савовича

БК «Автодор» подписал контракт до конца сезона-2018/19 с лидером польской «Зелена-Гуры» 31-летним сербским тяжелым форвардом Борисом Савовичем.

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал приобретение:



— Не секрет, что в последнее время мы активно искали возможность укрепить переднюю линию и рады заполучить в лице Бориса Савовича четвертого номера с броском, обладающего богатым опытом выступления в Европе. С приобретением сербского «большого» и возвращением в строй Петенева, считаю, мы неплохо укомплектованы на всех позициях. Уже в начале недели Савович прибудет в расположение клуба. Контракт вступит в силу по результатам медицинского обследования, — сообщил Родионов.