Счетная палата РТ нашла нарушения в комиссиях по делам несовершеннолетних
Счетная палата Республики Татарстан нашла нарушения в комиссиях по делам несовершеннолетних. Об этом на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заявил заведующий отделом по обеспечению деятельности комитета Фарит Зарипов.
По его словам, основанием для проведения проверки стало одно из постановлений комитета Госсовета. В результате Счетная палата изучила комиссии по делам несовершеннолетних в 23 районах республики.
В 17 из них штатная численность комиссий была больше установленной законом. Это привело к дополнительной нагрузке на бюджет республики в размере около 5 млн рублей, передает корреспондент «Реального времени».
Ранее зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов заявил, что необходимо усилить координирующую роль комиссий по делам несовершеннолетних и подумать о совершенствовании законодательства, регулирующего их деятельность.ОбществоВласть Татарстан
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