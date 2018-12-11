Счетная палата РТ нашла нарушения в комиссиях по делам несовершеннолетних

Счетная палата Республики Татарстан нашла нарушения в комиссиях по делам несовершеннолетних. Об этом на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заявил заведующий отделом по обеспечению деятельности комитета Фарит Зарипов.

По его словам, основанием для проведения проверки стало одно из постановлений комитета Госсовета. В результате Счетная палата изучила комиссии по делам несовершеннолетних в 23 районах республики.

В 17 из них штатная численность комиссий была больше установленной законом. Это привело к дополнительной нагрузке на бюджет республики в размере около 5 млн рублей, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов заявил, что необходимо усилить координирующую роль комиссий по делам несовершеннолетних и подумать о совершенствовании законодательства, регулирующего их деятельность.