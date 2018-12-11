Верховный суд Башкирии ужесточил наказание экс-сотруднице службы судебных приставов, присвоившей около 1,4 млн рублей

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор в отношении бывшего главного специалиста-эксперта по ведению депозитного счета Октябрьского районного отдела судебных приставов Уфы.

Ранее Советский районный суд города признал ее виновной в присвоении имущества и приговорил к четырем годам условного лишения свободы. В суде установлено, что с 2010 по 2011 годы и с 2016 по 2017 годы служащая присваивала деньги с депозитного счета отдела, на котором аккумулируются перечисляемые должниками суммы.

В прокуратуре РБ пояснили, что она подделывала документы о зачислении от 92 до 400 тыс. рублей на счет подставного лица якобы в счет перечисления взысканной задолженности, а затем обналичивала указанные суммы. Всего ей было присвоено около 1,4 млн рублей. Впоследствии женщина была уволена со своей должности.

Прокуратура сочла назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке.

Верховный суд республики, согласившись с позицией прокуратуры, отменил условное осуждение, назначив наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная была взята под стражу в зале суда.

Напомним, ранее в Казани оправдали пристава по делу об уценке арестованного в 37 раз.