Суд в Китае запретил продажи семи моделей iPhone

Китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone корпорации Apple.



Решение принято по иску американской компании-производителя процессоров Qualcomm о нарушении патентов, передает ТАСС. Так, решение предписывает остановить продажи в Китае моделей смартфонов iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Отмечается, что судебное решение о приостановке продаж не касается моделей смартфонов Apple новейшего поколения, представленных в сентябре этого года: iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Ранее сообщалось, что Apple запатентовала биометрическую версию своих беспроводных наушников AirPods. Устройства смогут измерять температуру тела и пульс пользователя.