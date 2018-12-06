Apple запатентовала беспроводные наушники, измеряющие пульс и температуру тела

Apple запатентовала биометрическую версию своих беспроводных наушников AirPods.

Из документа, размещенного на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США? следует, что наушники смогут измерять температуру тела и пульс пользователя.

По данным портала The Verge, наушники будут универсальными и подойдут как к левому, так и правому уху.

В июне этого года Bloomberg уже сообщал, что Apple установит на наушники AirPods биометрические датчики. Также компания планирует оснастить устройство защитой от влаги и шумоподавлением. Предполагается, что новые AirPods появятся в 2019 году.