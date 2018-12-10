США ужесточили санкции против КНДР

США ужесточили санкции в отношении КНДР. В новый санкционный список добавились три члена ЦК Трудовой партии Кореи.

В черный список попали заместители председателя ЦК партии Пак Гван Хо, который также возглавляет отдел пропаганды и агитации, а также Цой Рён Хе, пишет ТАСС со ссылкой на Минфин США.

Под ограничения попал и Чон Гён Тхэк, который, по данным американского ведомства, является членом ЦК партии и министром государственной безопасности КНДР.

Ранее США обвинили Россию в попытках подорвать санкционный режим в КНДР. Речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН, в том числе о внесении поправок в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна.