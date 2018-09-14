США обвинили Россию в попытках подорвать санкционный режим в отношении КНДР

США считают, что Россия своими действиями пытается подорвать резолюции Совета Безопасности ООН.

Речь идет в том числе о внесении поправок в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна.



«Россия активно пыталась подорвать резолюции Совета Безопасности ООН своей работой с Комитетом 1718, который оценивает соблюдение санкций. Они пытались изменить формулировки Комитета 1718, которые он исторически готовит», — передает «Интерфакс» со ссылкой на госсекретаря США Майкла Помпео.

Накануне США ввели санкции против российской компании из-за КНДР.