Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 4,7 километра
Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,7 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».
Затор был зафиксирован утром на улицах Азина и Мира — от магистрали М7 до Сибирского тракта. Пробка продержалась 2,5 часа.
Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.
Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр и из центра (5 и 6 баллов соответственно), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр и из центра (4 и 5 баллов).ОбществоИнфраструктура Татарстан
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