Оптимизацию бизнес-процессов в малом бизнесе обсудили в Набережных Челнах

Секреты оптимизации бизнес-процессов в малом бизнесе обсудили в минувшую пятницу в Набережных Челнах предприниматели и эксперты Минэкономики РТ в ходе бесплатного семинара «Каким должен быть предприниматель в 2019 году?».





Мероприятие организовали Министерство экономики Республики Татарстан, Фонд реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства и интернет-ресурс «Проверенный бизнес». В семинаре приняли участие свыше 50 человек.

Главными спикерами встречи выступили сертифицированный соавтор стандартов управления группы компаний «Связной» Татьяна Капитальная и сертифицированный тренер федеральной «Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Долгов.

Кроме того, в ходе встречи предприниматели автограда смогли получить бесплатную консультацию экспертов по надзору интернет-ресурса «Проверенный бизнес».

Генеральным информационным партнером семинара выступила интернет-газета «Реальное время».

Интернет-ресурс «Проверенный бизнес» создан 9 января 2018 года по поручению президента РТ для профилактики нарушений при проверках малого бизнеса. В рамках проекта эксперты по надзорной деятельности проводят бесплатные консультации индивидуальных предпринимателей, КФХ и ООО.

С сентября 2018 года помощь квалифицированных специалистов проекта Минэкономики и Прокуратуры РТ получили свыше 400 предпринимателей Татарстана.

Оставить заявку на получение консультации можно несколькими удобными способами: лично в Доме предпринимателя (Казань, ул. Петербургская, 28), по телефону «горячей линии» (843) 203-40-53, на сайте provbiz.ru или в мобильном приложении «Провбиз», в социальных сетях @provbiz либо по электронной почте info@provbiz.ru.

На вопросы предпринимателей отвечают бывшие и действующие сотрудники надзорных органов: Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, Госпожнадзора МЧС, Трудовой и Жилищной инспекций, а также Минэкологии. Телефон горячей линии проекта: +7 (843) 203-40-53. Скачайте приложение «Провбиз» для мобильных устройств Android и iOS.