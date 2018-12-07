Наставник «Толпара» Алик Гареев: «Соперник подтянулся с того времени»

Старший тренер молодежной команды «Толпар»Алик Гареев подвел итог двум проигранным в Уфе встречам «Тюменскому Легиону». Оба поединка гости выиграли за пределами основного времени — 3:2 в овертайме и 2:1 по буллитам:



— Столкнулись с хорошо организованной командой. В последних играх это у них 6-я победа и они всегда выигрывают в овертайме или по буллитам. Мы так и не нашли ключи к их обороне. Вчера, да и сегодня у них здорово сыграл вратарь. У нас же ошибались те, от которых мы ждем большего. Как можно выигрывать, когда забиваешь 1-2 шайбы…

— В начале чемпионата «толпаровцы» на выезде дважды разгромили «Тюменский Легион». Может быть, наших ребят те победы расслабили?

— Я бы не сказал. Наверное, и соперник подтянулся с того времени. Забей мы быстрые голы и могла бы получиться другая игра, как вчера, так и сегодня. Можно сказать, что нас обыграл один вратарь.

