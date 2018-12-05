Правительство Удмуртии отложило сокращение коммерческой части госдолга до 50% от доходов бюджета

Правительство Удмуртии отложило на год сокращение объема коммерческих заимствований к уровню не более 50% от объема доходов бюджета республики без учета безвозмездных поступлений.

Председатель правительства Ярослав Семенов подписал распоряжение о внесении изменений в параметры долговой политики Удмуртии на 2018-2021 годы. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Изначально планировалось, что объем коммерческих кредитов и обязательств по государственным ценным бумагам Удмуртии в госдолге республики будет доведен до уровня 50% от собственных доходов бюджета региона к 1 января 2020 года. Новым распоряжением правительства этот срок отодвигается на 1 января 2021 года.

При этом доля госдолга от объема собственных доходов бюджета Удмуртии должна ежегодно сокращаться не менее чем на 2 процента.