Правительство Удмуртии отложило сокращение коммерческой части госдолга до 50% от доходов бюджета
Правительство Удмуртии отложило на год сокращение объема коммерческих заимствований к уровню не более 50% от объема доходов бюджета республики без учета безвозмездных поступлений.
Председатель правительства Ярослав Семенов подписал распоряжение о внесении изменений в параметры долговой политики Удмуртии на 2018-2021 годы. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.
Изначально планировалось, что объем коммерческих кредитов и обязательств по государственным ценным бумагам Удмуртии в госдолге республики будет доведен до уровня 50% от собственных доходов бюджета региона к 1 января 2020 года. Новым распоряжением правительства этот срок отодвигается на 1 января 2021 года.
При этом доля госдолга от объема собственных доходов бюджета Удмуртии должна ежегодно сокращаться не менее чем на 2 процента.На 1 ноября 2018 года государственный долг Удмуртии составлял 47,5 млрд рублей, на коммерческие кредиты приходится 28%. Ожидается, что до конца года он сократится до 47 млрд, а к концу 2019 года — до 46 млрд, при этом объем коммерческих кредитов и гособлигаций составит больше 26 млрд рублей. Экономика Удмуртия
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