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Милонов призвал запретить «Битву экстрасенсов»

19:46, 04.12.2018
Милонов призвал запретить «Битву экстрасенсов»
Фото: assembly.spb.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть шоу «Битва экстрасенсов» и назвал ее передачей для сумасшедших.

«Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что «Битва экстрасенсов» — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. Шоу нужно срочно запретить», — цитирует депутата агентство «Москва».

По словам Милонова, подобные шоу могут смотреть только сумасшедшие люди.

Он также рассказал, что сам обращался к услугам людей называвших себя экстрасенсами для их проверки. По его словам, все они «оказались абсолютным жульем».

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали победителя «Битвы экстрасенсов» Петра Смирнова на угнанном Bentley.

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