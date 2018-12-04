Милонов призвал запретить «Битву экстрасенсов»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть шоу «Битва экстрасенсов» и назвал ее передачей для сумасшедших.



«Я считаю, что подобные шоу не должны существовать, потому что «Битва экстрасенсов» — это шоу, которое не подтверждается никакими научными исследованиями. Шоу нужно срочно запретить», — цитирует депутата агентство «Москва».



По словам Милонова, подобные шоу могут смотреть только сумасшедшие люди.



Он также рассказал, что сам обращался к услугам людей называвших себя экстрасенсами для их проверки. По его словам, все они «оказались абсолютным жульем».



Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали победителя «Битвы экстрасенсов» Петра Смирнова на угнанном Bentley.