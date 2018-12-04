В Москве в свой день рождения погиб чемпион по гандболу

В Москве в свой день рождения погиб гандболист Герман Тихонов, сообщает телеграм-канал Mash.

Трагедия произошла на юге столицы еще 30 ноября, где 17-летний спортсмен праздновал свой день рождения. В один из моментов парень выпал с балкона. Тело юноши нашли возле подъезда дома на юге столицы.

Пока остается неясным, было это случайностью или он решил уйти из жизни самостоятельно.

Герман Тихонов вместе со своей командой выигрывал первенство Москвы среди юниоров и считался перспективным гандболистом.

Сейчас по данному делу начато расследование.