Премьер Ульяновской области обвинил федеральные министерства в попытке сократить софинансирование нацпроектов

Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин заявил, что ряд федеральных министерств пытается уйти от схемы софинансирования 3/97, где 97% расходов берет на себя федеральный бюджет. По словам главы регионального правительства, московские чиновники пытаются продавить старую схему — 18/82.

«Бюджет области на следующий год может очень много выиграть при софинансировании в размере, указанном президентом Путиным», — заявил Смекалин на расширенном заседании президиума регполитсовета отделения «Единой России».

В заседании принимал участие председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ, сенатор от Заксобрания Ульяновской области Сергей Рябухин. Он сразу же объявил, что до своего отлета в столицу ждет от премьера все необходимые документы, передает «УлПравда».

«По моим сведениям, в бюджете страны следующего года остались нераспределенными по нацпроектам 77 миллиардов рублей. И они должны быть поделены между субъектами именно на реализацию новых нацпроектов», — подчеркнул сенатор.

Ульяновский премьер добавил, что ряд федеральных министерств использует еще один вариант «зажимания» денег. Закладывая необходимую пропорцию, но исключая из нее НДС, который придется платить уже региональным властям.