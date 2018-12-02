Премьер Ульяновской области обвинил федеральные министерства в попытке сократить софинансирование нацпроектов
Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин заявил, что ряд федеральных министерств пытается уйти от схемы софинансирования 3/97, где 97% расходов берет на себя федеральный бюджет. По словам главы регионального правительства, московские чиновники пытаются продавить старую схему — 18/82.
«Бюджет области на следующий год может очень много выиграть при софинансировании в размере, указанном президентом Путиным», — заявил Смекалин на расширенном заседании президиума регполитсовета отделения «Единой России».
В заседании принимал участие председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ, сенатор от Заксобрания Ульяновской области Сергей Рябухин. Он сразу же объявил, что до своего отлета в столицу ждет от премьера все необходимые документы, передает «УлПравда».
«По моим сведениям, в бюджете страны следующего года остались нераспределенными по нацпроектам 77 миллиардов рублей. И они должны быть поделены между субъектами именно на реализацию новых нацпроектов», — подчеркнул сенатор.
Ульяновский премьер добавил, что ряд федеральных министерств использует еще один вариант «зажимания» денег. Закладывая необходимую пропорцию, но исключая из нее НДС, который придется платить уже региональным властям.ОбществоВластьЭкономикаБюджет
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