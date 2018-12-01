Музыкантов IC3PEAK задержали на вокзале в Новосибирске

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Сотрудники полиции задержали участников группы IC3PEAK на вокзале в Новосибирске перед концертом, который был запланирован на 1 декабря.



«Мы находимся в линейном отделе новосибирской полиции на вокзале. Нашего Колю скрутили в наручниках и увели. Мы стоим в предбаннике», — приводит «Медиазона» слова менеджера группы Олега Митрофанова.

Как пишет участница группы Настя Креслина, в личной беседе оперативник предупредил Митрофанова, что организатору подбросят наркотики, если концерт не будет отменен.

Напомним, в Перми правоохранительные органы трижды сорвали концерт группы IC3PEAK, после чего попросили участников группы «покинуть город».

Ранее полицейские сорвали концерт группы IC3PEAK в Казани. За день музыканты три раза меняли место для выступления, а спустя 40 минут после начала концерта в клуб «Нора» пришли полицейские и сотрудники МЧС. В результате группа закончила выступление и уехала.