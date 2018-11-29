Баптисты обвинили власти Челнов в проведении «операции устрашения»

Российский союз евангельских христиан-баптистов выступил с открытым заявлением против руководства Набережных Челнов. Поводом стал штраф местному пастору за проведение обряда крещения на Каме.



«Фактически пастора привлекли к административной ответственности за то, что он еще 29 июля 2018 года в безлюдном месте проводил обряд крещения в реке Кама с верующими — членами Церкви без уведомления органов власти», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что пастора Леонида Поворова накануне суда, 22 ноября 2018 года, задержали и заключили под стражу. При этом повестки в суд пастор не получал, а обряд крещения не может считаться публичным мероприятием.



«Подобные действия правоохранительных органов наносят оскорбление всем верующим Российского союза евангельских христиан-баптистов. Таким образом, в городе Набережные Челны была проведена операция устрашения», — пояснили в организации.

Руководство Российского союза евангельских христиан-баптистов заявило, что оценивает этот случай как «посягательство на конституционные права и свободы верующих, что неизбежно влечет дискриминацию по религиозному признаку».