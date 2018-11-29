Власти Перми на два дня ограничат проезд по Коммунальному мосту

В Перми ограничат движение на Коммунальном мосту в ближайшие выходные.

Ограничение будет введено с 23 часов 30 ноября до 6 часов 3 декабря по двум полосам движения. Сначала на двух полосах в направлении правого берега Камы, затем на двух полосах в сторону левого берега.

Планируется, что за два дня рабочие заменят на мосту резиновые компенсаторы деформационных швов проезжей части. Работы необходимо проводить в связи с естественным износом старых компенсаторов. Последний раз их замена производилась в 2007 году, рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в администрации добавили, что замену оборудования оптимально осуществлять зимой, потому что при отрицательных температурах максимально раскрывается деформационный шов.

Напомним, в Казани до 25 января 2019 года будет ограничено движение автомобилей по улице Ершова.