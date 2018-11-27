В Казани до 25 января 2019 года ограничено движение автомобилей по улице Ершова

В Казани до 25 января 2019 года ограничено движение транспорта по ул. Николая Ершова, в районе дома №1/111 по улице Октябрьский городок.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписано в исполнительном комитете Казани.

На сайте мэрии города уточняется, что ограничение связано с работами по устройству переходно-скоростной полосы примыкания.

Ранее в Казани до 8 декабря продлили ограничение движения транспорта по улицам Ботанической и Роторной. Это связано с ремонтом проезжей части и устройством ливневой канализации.