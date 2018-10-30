В Казани продлили ограничение движения по улицам Ботанической и Роторной до 8 декабря

В Казани до 8 декабря продлили ограничение движения транспорта по улицам Ботанической и Роторной.

Дорога перекрыта на ул. Роторной, на участке от ул. Ботанической до ул. Павлюхина и целиком на ул. Ботанической.

Как передает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома, ограничение связано с ремонтом проезжей части и устройством ливневой канализации.

Ранее в Казани продлили ограничение движения на улицах Восстания и Фурманова.