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В Казани продлили ограничение движения по улицам Ботанической и Роторной до 8 декабря

22:55, 30.10.2018
В Казани продлили ограничение движения по улицам Ботанической и Роторной до 8 декабря
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани до 8 декабря продлили ограничение движения транспорта по улицам Ботанической и Роторной.

Дорога перекрыта на ул. Роторной, на участке от ул. Ботанической до ул. Павлюхина и целиком на ул. Ботанической.

Как передает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома, ограничение связано с ремонтом проезжей части и устройством ливневой канализации.

Ранее в Казани продлили ограничение движения на улицах Восстания и Фурманова.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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