ТНВ Татарстан и ТНВ Планета возглавили рейтинг региональных каналов по просмотрам через смартфоны

Национальная ассоциация телерадиовещателей определила топ-10 региональных каналов, которые наиболее часто просматривают через мобильные устройства. Согласно рейтингу OTT-сервиса ЛаймHD, наибольшее количество просмотров набрали татарстанские каналы ТНВ Татарстан и ТНВ планета (первое и второе место соответственно). Телеканал Майдан ТВ также вошел в список популярных по просмотрам в смартфонах каналов и оказался на восьмом месте.

Также в топ-10 региональных каналов в OTT-сервиса ЛаймHD вошли Москва 24, Первый Крымский, Чаваш Ен, ЮТВ (Чувашия), телеканал Грозный, Дагестан и Крым 24.



