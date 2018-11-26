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ТНВ Татарстан и ТНВ Планета возглавили рейтинг региональных каналов по просмотрам через смартфоны

14:12, 26.11.2018 Сюжет:  АО "ТРК "Новый век"
ТНВ Татарстан и ТНВ Планета возглавили рейтинг региональных каналов по просмотрам через смартфоны
Фото: tnv.ru/

Национальная ассоциация телерадиовещателей определила топ-10 региональных каналов, которые наиболее часто просматривают через мобильные устройства. Согласно рейтингу OTT-сервиса ЛаймHD, наибольшее количество просмотров набрали татарстанские каналы ТНВ Татарстан и ТНВ планета (первое и второе место соответственно). Телеканал Майдан ТВ также вошел в список популярных по просмотрам в смартфонах каналов и оказался на восьмом месте.

Также в топ-10 региональных каналов в OTT-сервиса ЛаймHD вошли Москва 24, Первый Крымский, Чаваш Ен, ЮТВ (Чувашия), телеканал Грозный, Дагестан и Крым 24.


Справка

* ЛаймHD – приложение для просмотра общероссийских и региональных телеканалов онлайн и в архиве на экране мобильного устройства или мониторе компьютера.

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