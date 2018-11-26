Евгения Медведева: «Не буду говорить за Алину, но у меня с Загитовой никакого конфликта нет»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отношении к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

«Во-первых, я не понимаю, откуда люди взяли, что у нас был какой-то конфликт. У нас с Алиной не было никакого конфликта. Точнее, я не буду говорить за Алину. Я буду говорить за себя. У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было.

Я миллион раз говорила, что я видела, как человек пашет. Она работала просто на износ. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина. Это было сложное время, в которое было очень много работы, очень много сил, нервов и здоровья потрачено у нас обеих. И у нее, и у меня.

Я ее глубоко уважаю как спортсменку, потому что после такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит. Просто я представляю, что сейчас она работает еще в два раза больше. И это очень впечатляет, потому что очень сложно представить, чтобы человек еще больше работал, чем Алина в олимпийский год», — сказала Медведева.

Напомним, ранее Медведева и Загитова работали под руководством одного тренера Этери Тутберидзе. После победы Алины на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева уехала в Канаду и начала работать с Брайаном Орсером.

По итогам шести этапов Гран-при Загитова смогла пробиться в финал соревнований, Медведева не смогла попасть в шестерку лучших.